Число жертв пожаров в Австралии возросло: люди гибнут до того, как до них доберется огонь

Четыре тысячи человек заблокированы на пляже в Маллакуте

В Австралии в результате масштабных лесных пожаров погибли еще два человека. Таким образом, общее количество жертв достигло 12. Также около 4000 человек заблокированы пламенем на пляже города Маллакута. Об это сообщает dpa, ссылаясь на местные власти.

Согласно данным пожарной службы штата Новый Южный Уэльс, погибли отец и сын, которые пытались защитить от огня свой дом в поселке Кобарго.

Также местные власти рассказали об одном пропавшем без вести в Новом Южном Уэльсе и еще четырех – в соседнем штате Виктория. В общем пожар уничтожил уже сотни домов в этих штатах, а среди жертв огня – трое пожарных добровольцев.

Известно, что тысячи туристов и местных жителей вынуждены бежать от лесных пожаров к морскому берегу. Таким образом около четырех тысяч человек оказались заблокированными на пляже города Маллакута в штате Виктория. Группы беглецов обнаружили и на других отрезках побережья, прилегающей к пораженной пожарами зоны континента. Местные спасательные службы готовятся в случае необходимости эвакуировать заблокированных людей морем.

Сообщается, что температура в зоне пожаров достигает сотен градусов по Цельсию, из-за чего люди гибнут еще до того, как пламя до них доберется.

Reuters

Напомним, в результате пожаров в Австралии могли погибнуть тысячи коал. Огонь распространился на территорию обитания этих животных. Из-за жары жаждущие животные выходят на дороги и просят у людей воду.

Кроме того, небо над крупнейшим городом Австралии Сиднеем затянуло дымкой из-за масштабных лесных пожаров, охвативших восточное побережье континента. Густой смог окутал центральные и юго-западные районы мегаполиса, а также ряд пригородов.

Видео: Reuters

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