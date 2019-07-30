Люди исчерпали лимит природных ресурсов Земли на 2019 год

Ранее в этом году ученые спрогнозировали шестое массовое вымирание, а теперь оказалось, что в начале этой недели жители планеты исчерпали весь восстанавливаемый запас природных ресурсов планеты на этот год – воду, чистый воздух и почву.
Таким образом, согласно докладу международной организации Global Footprint Network, начиная с 30 июля человечество будет до конца года потреблять ресурсы планеты "в долг".
Авторы доклада подчеркивают, что человечество использует природу в 1,75 раза быстрее, чем экосистема нашей планеты может восстановиться, что чревато исчезновением лесов, эрозией почвы, потерей биоразнообразия, увеличением содержания углекислого газа в атмосфере и, следовательно, климатическими изменениями.
"У нас только одна Земля — это определяющий контекст нашего существования. Мы не можем пользоваться 1,75 (своей планеты) без разрушительных последствий", — подчеркивает основатель Global Footprint Network Матис Вакернагель.
Стоит отметить, что с 1986 года, когда показатель исчерпания восполняемых запасов планеты начали рассчитывать, этот рубеж начал наступать все раньше, и за два прошедших года он подвинулся на один месяц.
Напомним, в июне в Организации Объединенных Наций подготовили доклад, согласно которому к 2050 году население Земли достигнет 9,7 миллиардов человек.
Помимо того, в ООН подсчитали, что в прошлом году около 113 миллионов человек в 53 странах мира испытывали острую нехватку продовольствия.
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