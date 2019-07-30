Начиная с 30 июля люди пользуются водой, воздухом и почвой планеты "в долг"

Фото: REUTERS/Regis Duvignau

Люди исчерпали лимит природных ресурсов Земли на 2019 год https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F 2019-07-30T04:52:00+03:00 Другие страны Начиная с 30 июля люди пользуются водой, воздухом и почвой планеты "в долг"

Ранее в этом году ученые спрогнозировали шестое массовое вымирание, а теперь оказалось, что в начале этой недели жители планеты исчерпали весь восстанавливаемый запас природных ресурсов планеты на этот год – воду, чистый воздух и почву.

Таким образом, согласно докладу международной организации Global Footprint Network, начиная с 30 июля человечество будет до конца года потреблять ресурсы планеты "в долг".

Авторы доклада подчеркивают, что человечество использует природу в 1,75 раза быстрее, чем экосистема нашей планеты может восстановиться, что чревато исчезновением лесов, эрозией почвы, потерей биоразнообразия, увеличением содержания углекислого газа в атмосфере и, следовательно, климатическими изменениями.

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"У нас только одна Земля — ​​это определяющий контекст нашего существования. Мы не можем пользоваться 1,75 (своей планеты) без разрушительных последствий", — подчеркивает основатель Global Footprint Network Матис Вакернагель.

Стоит отметить, что с 1986 года, когда показатель исчерпания восполняемых запасов планеты начали рассчитывать, этот рубеж начал наступать все раньше, и за два прошедших года он подвинулся на один месяц.

Напомним, в июне в Организации Объединенных Наций подготовили доклад, согласно которому к 2050 году население Земли достигнет 9,7 миллиардов человек.

Помимо того, в ООН подсчитали, что в прошлом году около 113 миллионов человек в 53 странах мира испытывали острую нехватку продовольствия.

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