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Люди на воздухе: Лукашенко объяснил снижение количества заболевших пневмонией военным парадом в Минске

13 мая, 00:25

Елена Кузьмич

Белоруссия не отменяла парад на 9 мая из-за пандемии коронавируса

Президент Белоруси Александр Лукашенко уверяет, что после военного парада в Минске якобы упала вдвое заболеваемость новой пневмонией.

"Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми", – отметил Лукашенко.

"Что мы получили? В Минске значительно – вчера в два раза – снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись", – заметил Лукашенко.

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"В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей – и у нас в минус пошло (число пневмоний – Ред.), и не только в Минске – мы получили дополнительное койко-место на всякий случай для заболевших", – уверяет глава государства.

Белорусь в текущем году не отменяла парад на 9 мая из-за пандемии коронавируса.

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По состоянию на 12 мая число заразившихся COVID-19 в стране достигло 24 873, умерших – 142. Прирост за сутки составил 967 и пять человек соответственно.

Заметим, что инкубационный период COVID-19 обычно составляет около пяти дней, но может длиться от двух дней до двух недель.

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Ранее белорусский лидер призвал не осуждать его за решение о проведении парада.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Беларусь пневмония парад коронавирус Александр Лукашенко

Источник: Интерфакс

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