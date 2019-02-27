Люди вспыхивали, как спички: момент взрыва тепловоза в Каире сняли на видео
На снятых кадрах видно, как неуправляемый тепловоз на полной скорости врезается в крытый перрон каирского вокзала
В связи с трагедией, произошедшей 27 февраля на центральном железнодорожном вокзале Каира, где в результате пожара погибли не менее двух десятков человек, глава египетского Минтранса Арафат Махди Ахмед подал в отставку.
В его ведомстве выяснили некоторые обстоятельства аварии: тепловоз, который сегодня на большой скорости столкнулся с перроном вокзального комплекса "Рамзес", вышел из депо сегодняшним утром. Из-за случившегося взрывался дизельный бак локомотива и вспыхнул сильный пожар.
В первую очередь погибли люди, которые находились в момент трагедии на перроне и внутри вокзала – из-за разлетавшейся на 5-10 метров солярка жертвы вспыхивали, как факелы.
В связи с этим, многие жертвы остаются неопознанными, сообщили в здравоохранительном ведомстве Египта.
"Многие погибшие еще остаются неопознанными. Также серьезные опасения вызывает состояние некоторых пострадавших, получивших сильные ожоги", – заявила министр здравоохранения и народонаселения Хала Саид.
Машиниста тепловоза уже задержали. Местные СМИ утверждают, что он оставил заведенную машину без контроля, после чего локомотив тронулся и, разогнавшись, на полной скорости влетел на станцию.
Во втором, техническом вагоне, тепловоза находился помощник машиниста, который тщетно пытался включить экстренное торможение локомотива. О его судьбе пока ничего не известно.
Стоит отметить, несмотря на то, что пожарные продолжают заливать пеной тепловоз, движение поездов через железнодорожных вокзал "Рамзес" уже восстановили в полном объеме.
Напомним, что в местном Минздраве насчитали два десятка погибших, однако журналисты утверждают, что погибли не менее 28 чевовек.
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