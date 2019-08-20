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Люди загубили половину Мирового океана

20 августа, 18:58

Ущерб от влияния человека за последнее время увеличился почти вдвое

Люди загубили половину Мирового океана – из-за неконтролируемого вылова рыбы, увеличения судоходства и загрязнения отходами за последнее десятилетие общий ущерб от влияния человека увеличился почти вдвое, подсчитали ученые Калифорнийского университета.

По их данным, самые загрязненные воды – в регионах Ближнего Востока, Австралии, Западной Африки и островов Восточного Карибского бассейна. В то же время после уменьшения коммерческого рыболовства и объемов загрязнения заметили улучшение в прибрежных районах Южной Кореи, Японии, Великобритании и Дании.

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Напомним, в конце прошлого года стало известно, что запущенная в октябре очистительная система The Ocean Cleanup все еще не начала отлавливать пластиковый мусор из Тихого океана: в работе системы возникли проблемы, в результате чего она притягивает пластик, но не удерживает его.

Также в прошлом году стало известно о загрязнении одной из самых туристических стран мира – Доминиканы. Всего за неделю местные власти при помощи волонтеров убрали с побережья около 60 тонн мусора.

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мусор океан отходы загрязнение судоходство рыболовство

Источник: Сегодня

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