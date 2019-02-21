Лыжник сбежал от лавины в Альпах: история чудесного спасения

Алексис Раму опубликовал ролик, где видно, как он находился на волосок от того, чтобы быть погребенным под снегом

Лыжник сбежал от лавины в Альпах: история чудесного спасения 2019-02-21T12:45:00+02:00 Другие страны Алексис Раму опубликовал ролик, где видно, как он находился на волосок от того, чтобы быть погребенным под снегом

Видео удивительного спасения от лавины на курорте Кран-Монтана в швейцарских Альпах опубликовал лыжник Алексис Раму.

Как видно на ролике, мужчина как раз спускался по склону, когда, оглянувшись, заметил прямо за собой снежный обвал. Набрав скорость, он смог его обогнать.

Напомним, лавина длиной в километр сошла во вторник. По последним данным, спасателям удалось достать из-под снега четыре человека, все были ранены. Один лыжник и 34-летний сотрудник французского лыжного патруля умер в больнице.

В целом, жертвами лавины стали 12 людей, а поиски пропавших продолжаются до сих пор.

К аварийной операции были привлечены восемь вертолетов и более 240 полицейских и спасателей.

Также сообщалось о лавине, которая сошла в швейцарских Альпах в январе. Под завал попала группа туристов из 14 человек, в результате чего 55-летний мужчина погиб, а трое человек были травмированы. Кроме того, попали под лавину и три члена лыжно-туристической группы в муниципалитете Шато-д'Экс. Двоим из них удалось выбраться, но третий – 39-летний француз, погиб.

Власти Швейцарии напоминают о высокой лавинной опасности в ряде районов страны и призывают население внимательно относится к выбору маршрутов лыжных прогулок.

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