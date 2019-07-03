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Мадуро анонсировал достижения соглашений с представителями оппозиции

3 июля, 03:23

Наши двери открыты к политическому диалогу с любыми лидерами и представителями оппозиции, – Мадуро

Фото: AFP

Власти Венесуэлы в ближайшие недели объявят о достижении предварительных соглашений с некоторыми представителями оппозиции. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро.

"Наши двери открыты к политическому диалогу с любыми лидерами и представителями оппозиции, и в этом направлении тоже все хорошо. В ближайшие недели будут хорошие новости о том, как хорошо идут контакты и переговоры, а также о предварительных соглашениях с различными секторами оппозиции", — сказал он.

По словам Мадуро, Каракас продолжает поддерживать инициативу Норвегии по проведению переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы в Осло. "Мы полностью поддерживаем идею организовать постоянно действующий стол переговоров", — добавил он.

Но ранее лидер венесуэльской оппозиции заявил, что оппозиция не намерена продолжать переговоры с Мадуро

В прошлую субботу агентство Associated Press со ссылкой на три источника сообщило о возможном возобновлении переговоров между венесуэльскими властями и оппозицией. АП называет возможным местом для встречи островное государство Барбадос.

В мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек:


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Тег Венесуэла, переговоры, Мадуро, Гуайдо

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ТАСС

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