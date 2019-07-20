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Мадуро хочет, что США не влияли на переговоры с оппозицией

20 июля, 03:04

Договоренности, достигнутые на переговорах на Барбадосе, будут абсолютно суверенными, – заявил Мадуро

Фото: AFP

Правительство Венесуэлы не позволит США и Евросоюзу повлиять на исход переговоров с оппозицией. Об этом заявил президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

"Договоренности, достигнутые на переговорах на Барбадосе, будут абсолютно суверенными", — добавил Мадуро.

По его словам, делегация правительства Венесуэлы уже вернулась с Барбадоса после новых переговоров с оппозицией.

Ранее в пятницу Министерство финансов США сообщило, что ввело санкции в отношении четырех должностных лиц из Главного управления военной контрразведки Боливарианской Республики. Ведомство отметило, что Вашингтон продолжит вводить санкции в отношении правительства Мадуро.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что США вводят новые санкции в отношении должностных лиц Венесуэлы, которых считают виновными в нарушении прав человека.

Ранее в Вооруженных силах Венесуэлы произошли перестановки после того, как власти сообщили о предотвращении попытки государственного переворота, которая планировалась на 23–24 июня и предусматривала убийство президента. Среди задержанных за участие в сговоре были военнослужащие.

Напомним, что в мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек. 


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Тег Венесуэла, США, переговоры, Евросоюз, Мадуро, оппозиционеры

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Источник:

ТАСС

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