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Мадуро хочет продолжить в Норвегии диалог с венесуэльской оппозицией

28 июня, 05:35

Министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес представит сведения по развитию диалога с оппозицией

Фото: AFP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов продолжить диалог с представителями оппозиции страны, новые раунды которого предполагается провести в Норвегии.

"Диалог будет продолжаться, мы продвинемся для достижения поддающихся проверке и исполнимых договоров о мире в Венесуэле, но в этом процессе должна быть справедливость", — заявил Мадуро. По словам президента, в ближайшее время министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес представит сведения по развитию диалога с оппозицией.

Напомним, что в мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. МИД последней по итогам этих контактов выразил мнение, что стороны "продемонстрировали желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" кризиса в южноамериканской республике.

Напомним, что в мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. ЦИК страны признала победителем Николаса Мадуро, который набрал около 70% голосов. При этом оппозиция объявила бойкот этому голосованию.

В январе, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Ранее мы писали о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план сорвался.


Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

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Тег Венесуэла, переговоры, оппозиция, Мадуро

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ТАСС

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