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Мадуро и Гуайдо призвали своих сторонников выйти на улицы Венесуэлы

Сегодня, 21:25

Мадуро призвал соотечественников выйти на улицы в знак протеста против империализма

Фото: AFP
Мадуро и Гуайдо призвали своих сторонников выйти на улицы Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/413/5b1/5c84135b1031b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/413/5b1/5c84135b1031b.jpg Другие страны Мадуро призвал соотечественников выйти на улицы в знак протеста против империализма

Проведение двух массовых акций – сторонников властей и оппозиции – ожидается в субботу в Венесуэле на фоне проблем с функционированием энергосистемы страны.

Президент страны Николас Мадуро призвал соотечественников выйти на улицы в знак протеста против империализма. "Я заверяю, что любая попытка империалистической агрессии будет встречена мощным ответом патриотов, которые любят и мужественно защищают нашу родину, - написал он в твиттере. – Американская империя снова недооценивает сознательность и решимость венесуэльского народа".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в свою очередь написал в твиттере: "Я призываю венесуэльский народ массово выступить на улицах против узурпаторского, коррумпированного и неспособного режима, который погрузил нашу страну в темноту. Мы вернемся на улицы и не покинем их до тех пор, пока не добьемся цели".

Между тем, по сообщениям СМИ, по предполагаемому маршруту следования шествия оппозиционеров в столице страны Каракасе размещены подразделения спецназа. Сообщается, что в ночь на субботу были задержаны трое строительных рабочих, монтировавших сцену на месте проведения оппозиционного митинга.

Тем временем, в Венесуэле третий день продолжается масштабное отключение электричества. При этом власти страны 8 марта сумели восстановить энергоснабжение в столице государства, Каракасе, лишь на короткое время.

Напомним, в четверг, 7 марта, Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.

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Тег Венесуэла, акция, отключение, электричество, Мадуро, блэкаут, Гуайдо

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Источник:

Интерфакс-Украина

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