Мадуро мерещится устроенный США заговор против Венесуэлы

У якобы "террористической группы" было несколько целей для атаки

Фото: AFP

Мадуро мерещится устроенный США заговор против Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/c19/b0a/5c4c19b0ab6ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/c19/b0a/5c4c19b0ab6ff.jpg 2019-03-22T06:15:22+02:00 Другие страны У якобы «террористической группы» было несколько целей для атаки

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разоблачении очередного устроенного США заговора против Венесуэлы, а задержанная властями Венесуэлы "террористическая группа" во главе с Роберто Марреро, секретарем лидера оппозиции Хуана Гуайдо, собиралась нападать на больницы и станции метро Каракаса.

"Мы столкнулись с масштабным заговором против нашей страны, которым руководила американская империя. Я думаю, нет сомнений в том, что он не против Мадуро, а против самого существования республики. У "террористической группы" было несколько целей для атаки, это казармы, больницы, станции метро", – сказал глава Венесуэлы. Политик подчеркнул, что власти Венесуэлы будут решительно "отправлять в тюрьмы террористические группы".

Марреро обвиняется в причастности к деятельности террористической ячейки и подготовке покушений на политиков и военнослужащих. В ходе обыска, по данным властей, у Марреро дома обнаружено "боевое оружие" и крупная сумма денег в иностранной валюте. США и страны Группы Лимы осудили арест политика, Евросоюз потребовал его немедленного освобождения.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле"

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Мадуро мерещится устроенный США заговор против Венесуэлы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.