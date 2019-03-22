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Мадуро мерещится устроенный США заговор против Венесуэлы

Сегодня, 06:15

У якобы "террористической группы" было несколько целей для атаки

Фото: AFP
Мадуро мерещится устроенный США заговор против Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/c19/b0a/5c4c19b0ab6ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/c19/b0a/5c4c19b0ab6ff.jpg Другие страны У якобы «террористической группы» было несколько целей для атаки

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разоблачении очередного устроенного США заговора против Венесуэлы, а задержанная властями Венесуэлы "террористическая группа" во главе с Роберто Марреро, секретарем лидера оппозиции Хуана Гуайдо, собиралась нападать на больницы и станции метро Каракаса.

"Мы столкнулись с масштабным заговором против нашей страны, которым руководила американская империя. Я думаю, нет сомнений в том, что он не против Мадуро, а против самого существования республики. У "террористической группы" было несколько целей для атаки, это казармы, больницы, станции метро", – сказал глава Венесуэлы. Политик подчеркнул, что власти Венесуэлы будут решительно "отправлять в тюрьмы террористические группы".

Марреро обвиняется в причастности к деятельности террористической ячейки и подготовке покушений на политиков и военнослужащих. В ходе обыска, по данным властей, у Марреро дома обнаружено "боевое оружие" и крупная сумма денег в иностранной валюте. США и страны Группы Лимы осудили арест политика, Евросоюз потребовал его немедленного освобождения.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле"

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Тег Венесуэла, США, власть, оппозиция, Мадуро, тероризм, Гуайдо

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Источник:

ТАСС

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