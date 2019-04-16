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Мадуро нашел способ обойти санкции США и распродает золотой запас страны – СМИ

Сегодня, 13:17

Золотовалютные резервы Центрального банка Боливарианской Республики теперь составляют 8,6 млрд долларов

Фото: пресс-центр НБУ

Власти Венесуэлы продали 9 тонн золота на сумму 400 млн долларов, несмотря на давление, оказываемое США на потенциальных покупателей. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloombergсо ссылкой на свои источники.

По их словам, приобрести драгметалл могли компании из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Продажа золота, согласно агентству, означает, что правительство президента Николаса Мадуро нашло способ, как обойти санкционные меры, введенные администрацией США в отношении Венесуэлы.

Золотовалютные резервы Центрального банка (ЦБ) Боливарианской Республики теперь составляют 8,6 млрд долларов, указало агентство.

31 января агентство Reuters сообщило, что венесуэльский Центробанк намерен в ближайшее время отправить 15 тонн золота в ОАЭ, чтобы продать его для пополнения запасов иностранной валюты.

Ранее оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.

Также мы писали, что Венесуэла продала Саудовской Аравии золота более чем на миллиард долларов.

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Тег Венесуэла, золото, Мадуро

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Источник:

ТАСС

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