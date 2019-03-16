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Мадуро назвал причиной блэката в Венесуэле атаку из двух американских городов

Сегодня, 00:08

Действия, направленные на вывод из строя венесуэльской системы электроснабжения, велись из территории США

Николас Мадуро
Николас Мадуро. Фото: AFP
Мадуро назвал причиной блэката в Венесуэле атаку из двух американских городов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d1b/502/5c6d1b50285f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d1b/502/5c6d1b50285f8.jpg Другие страны Действия, направленные на вывод из строя венесуэльской системы электроснабжения, велись из территории США

Причиной проблем с электроснабжением в Венесуэле стала атака с территории Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Народ лишили всех услуг в ходе атаки, которой прямо руководило правительство США из городов Хьюстон и Чикаго", — сказал Мадуро.

Ранее власти Венесуэлы заявили о полном восстановлении электроснабжения в стране, но в стране не исключают новых атак на энергосистему

Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары. 

В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Тег Венесуэла, США, атака, Мадуро, блэкаут

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Источник:

ТАСС

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