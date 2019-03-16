Мадуро назвал причиной блэката в Венесуэле атаку из двух американских городов
Действия, направленные на вывод из строя венесуэльской системы электроснабжения, велись из территории США
Причиной проблем с электроснабжением в Венесуэле стала атака с территории Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Народ лишили всех услуг в ходе атаки, которой прямо руководило правительство США из городов Хьюстон и Чикаго", — сказал Мадуро.
Ранее власти Венесуэлы заявили о полном восстановлении электроснабжения в стране, но в стране не исключают новых атак на энергосистему.
Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары.
В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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