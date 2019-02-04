Мадуро обратился к Папе Римскому за помощью

Президент Венесуэлы обратился с письмом к Папе Римскому Франциску

Фото: Getty Images

Мадуро обратился к Папе Римскому за помощью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f68/6d5/5c4f686d586f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f68/6d5/5c4f686d586f0.jpg 2019-02-04T15:12:00+02:00 Другие страны Президент Венесуэлы обратился с письмом к Папе Римскому Франциску

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой оказать помощь в налаживании диалога в стране. Об этом сообщает в понедельник новостной телеканал Sky TG24.

"Я направил письмо Папе Франциску, надеюсь, что оно в пути или уже доставлено в Рим, в Ватикан. Я попросил его приложить все усилия, чтобы помочь нам на пути диалога", – сказал Мадуро.

"Мы надеемся получить положительный ответ", - подчеркнул президент.

Отметим, сегодня о признании Гуайдо временным президентом заявили: Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Франция и Швеция.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

В знак поддержки революционеров США передали ему частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

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