Мадуро обратился к Папе Римскому за помощью
Президент Венесуэлы обратился с письмом к Папе Римскому Франциску
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой оказать помощь в налаживании диалога в стране. Об этом сообщает в понедельник новостной телеканал Sky TG24.
"Я направил письмо Папе Франциску, надеюсь, что оно в пути или уже доставлено в Рим, в Ватикан. Я попросил его приложить все усилия, чтобы помочь нам на пути диалога", – сказал Мадуро.
"Мы надеемся получить положительный ответ", - подчеркнул президент.
Отметим, сегодня о признании Гуайдо временным президентом заявили: Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Франция и Швеция.
Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.
В знак поддержки революционеров США передали ему частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.
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