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Мадуро обвинил экс-президента Колумбии в покушении

Сегодня, 04:46

Предполагалось направить в Венесуэлу 32 наемника, чтобы они попытались меня убить, - заявил Мадуро

/ Фото: AFP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что имеет информацию о том, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе (2002–2010 гг.) планировал послать наемников в Каракас с целью физического устранения главы Боливарианской Республики.

"Я узнал о плане, которым руководил Альваро Урибе Велес при участии посла Колумбии в США Франсиско Санто, — сказал политик. — Предполагалось направить в Венесуэлу 32 наемника, чтобы они попытались меня убить".

Ранее 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро располагает доказательствами причастности помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к "покушению" на главу Боливарианской Республики, которое произошло год назад. Соответствующее заявление венесуэльский лидер сделал в интервью порталу The Grayzone.

"У меня есть все доказательства, чтобы обвинить и запросить историческое расследование в отношении Джона Болтона. Он является преступником, потерпевшим неудачу", — сказал Мадуро. Глава Венесуэлы также добавил, что американские власти "продолжат терпеть неудачу в своих попытках осуществить государственный переворот и дестабилизировать Венесуэлу".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что располагает доказательствами причастности помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к "покушению" на главу Боливарианской Республики, которое произошло год назад

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"У меня есть все доказательства, чтобы обвинить и запросить историческое расследование в отношении Джона Болтона. Он является преступником, потерпевшим неудачу", — сказал Мадуро. Глава Венесуэлы также добавил, что американские власти "продолжат терпеть неудачу в своих попытках осуществить государственный переворот и дестабилизировать Венесуэлу".

Напомним, в субботу, 4 августа 2018 года, в столице Венесуэлы Карасе произошло покушение на президента Николаса Мадуро на параде в столице страны. Мадуро не пострадал, а ответственность за покушение взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты". Сам президент Венесуэлы обвинил колумбийского главу государства Хуана Мануэля Сантоса в причастности к покушению.

В свою очередь Колумбия отвергла обвинения Венесуэлы в адрес своего президента, назвав их безосновательными и абсурдными.

Стоит отметить, что СМИ опровергли информацию о покушении на президента ВенесуэлыПо словам пожарных, произошел взрыв газового баллона в расположенном поблизости доме.

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Также момент "покушения" на президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии был заснят на видео.

Читайте также: "Покушение" на президента Венесуэлы попало на видео

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что США вводят новые санкции в отношении должностных лиц Венесуэлы, которых считают виновными в нарушении прав человека.

В Вооруженных силах Венесуэлы произошли перестановки после того, как власти сообщили о предотвращении попытки государственного переворота, которая планировалась на 23–24 июня и предусматривала убийство президента. Среди задержанных за участие в сговоре были военнослужащие.

Напомним, что в мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

В январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек. 

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Колумбия президент покушение Мадуро

Источник: ТАСС

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