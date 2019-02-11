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Мадуро открыл крупнейшие военные учения в истории страны

Сегодня, 03:42

Президент Венесуэлы перед началом учений встретился с военными и осмотрел боевую технику

Фото: AFP
Мадуро открыл крупнейшие военные учения в истории страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/0ce/a35/5c60cea350de0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/0ce/a35/5c60cea350de0.jpg Другие страны Президент Венесуэлы перед началом учений встретился с военными и осмотрел боевую технику

Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил военные учения "Ангостура-200" с участием народного ополчения, которые начались в штате Миранда. Трансляция визита венесуэльского лидера велась в интернет-сервисе Periscope.

Мадуро перед началом учений встретился с военными и осмотрел боевую технику. В выступлении перед участниками маневров венесуэльский лидер подчеркнул необходимость модернизации армии и инвестирования дополнительных средств для закупки современного вооружения.

Учения пройдут с 10 по 15 февраля. Они приурочены к 200-летию Ангостурского конгресса, на котором в 1819 году в городе Ангостуре была провозглашена независимость Венесуэлы.

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Учения проходят на фоне роста заявлений США о том, что Вашингтон не исключает возможности применения военной силы для разрешения политического кризиса в Венесуэле. Ранее сам Мадуро назвал эти учения крупнейшими в истории страны.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

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Тег Венесуэла, учения, Мадуро, Гуайдо

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ТАСС

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