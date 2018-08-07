Мадуро представит доказательства причастности Колумбии к покушению на него

Сегодня, 12:58

Мадуро не уточнял имена подозреваемых в совершении покушения и его вероятных заказчиков

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ближайшее время собирается представить веские доказательства причастности Колумбии к неудачному покушению на него, которое произошло 4 августа. Об этом глава государства заявил в видеоматериале, который был размещен во вторник в социальной сети.

"Есть достаточные доказательства участия уходящего правительства Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Мы располагаем о местонахождении и названии места, где в Чинакоте на севере Сантандер колумбийцы осуществляли подготовку террористов-убийц", – заверил Мадуро.

Также он указал, что расследование покушения продолжается, а полиция и службы безопасности "в рекордные сроки" задержали непосредственных участников преступления и ведут розыск его интеллектуальных авторов.

В выставленной в Facebook видеозаписи Мадуро не уточнял имена подозреваемых в совершении покушения и его вероятных заказчиков.

Напомним, в субботу, 4 августа, в столице Венесуэлы Карасе произошло покушение на президента Николаса Мадуро на параде в честь 81-й годовщины создания боливарианской гвардии. Мадуро не пострадал, а ответственность за покушение взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты". Сам президент Венесуэлы обвинил колумбийского главу государства Хуана Мануэля Сантоса в причастности к покушению.

В свою очередь Колумбия отвергла обвинения Венесуэлы в адрес своего президента,  назвав их безосновательными и абсурдными.

Стоит отметить, что СМИ опровергли информацию о покушении на Мадуро. По словам пожарных, произошел взрыв газового баллона в расположенном поблизости доме.
Венесуэла, расследование, покушение, Мадуро
Источник:

ТАСС

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