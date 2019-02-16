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Мадуро приказал подготовить войска Венесуэлы на случай вторжения

Сегодня, 11:25

Президент Венесуэлы намерен развернуть войска на границе с Колумбией

Фото: Getty Images
Мадуро приказал подготовить войска Венесуэлы на случай вторжения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f68/d2a/5c5f68d2aa1d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f68/d2a/5c5f68d2aa1d2.jpg Другие страны Президент Венесуэлы намерен развернуть войска на границе с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в случае иностранного вторжения намерен использовать танки, ракеты и солдат вооруженных сил страны.

В частности, он предложил развернуть вооруженные силы на границе с Колумбией для того, чтобы "защитить свою землю и предотвратить любую провокацию", сообщает Noticias 24.

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что если руководство Соединенных Штатов все же решится на военное вторжение в Венесуэлу, то понесет огромные человеческие и военные потери.

Стоит добавить, что 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности задействовать американские вооруженные силы в Венесуэле.

Также мы сообщали, что Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.

Кроме того, мы писали о том, как Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

Свою поддержку Мадуро высказали Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

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Тег Венесуэла, Мадуро, вторжение

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