Мадуро прокомментировал желание Трампа ввести пошлины против Мексики

Агрессия против народа Мексики — это агрессия против всей Латинской Америки

Николас Мадуро. Фото: REUTERS/Fausto Torrealba.

Желание президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении товаров из Мексики представляет собой агрессию против всей Латинской Америки. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Агрессия против народа Мексики — это агрессия против всей Латинской Америки и стран Карибского бассейна, мы понимаем это так", — сказал Мадуро. При этом он подчеркнул, что страны региона могут "стать свободными, суверенными и независимыми от империй".

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Ранее Трам заявил, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США.

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начались в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.

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