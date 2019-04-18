Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Мадуро считает противозаконными санкции США против Венесуэлы

Сегодня, 03:51

По словам Мадуро, ограничительные меры придадут больше сил" Венесуэле

Фото: Getty Images

Санкции США в отношении Центробанка Венесуэлы нарушают международное право. Такое мнение высказал в среду президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

"Сегодня они США снова приняли комплекс односторонних, абсолютно противозаконных санкций в отношении Центробанка Венесуэлы", — сказал глава государства в ходе выступления.

По словам Мадуро, ограничительные меры "придадут больше сил" Венесуэле. "Я говорил с главой ЦБ, и он сказал мне, что они преодолеют санкции, которые пытаются наложить США", — добавил он.

17 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в Майами (штат Флорида), анонсировал новые санкции в отношении ЦБ Боливарианской Республики, призванные "ограничить американские транзакции с этим банком и запретить ему доступ к долларам США".

Напомним, что с начала марта в Боливарианской Республике идут отключения электричества, затрагивающие большинство регионов страны. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Венесуэла

Вы сейчас просматриваете новость " Мадуро считает противозаконными санкции США против Венесуэлы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США вводят новые санкции против Венесуэлы

Сегодня, 01:38

США ввели санкции в отношении итальянской транспортной компании PB Tankers SPA, а также трех компаний Либерии

Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%

Вчера, 04:19

Обменный курс в настоящее время равен 4,1 тыс. боливаров за доллар

В Венесуэле из тюрьмы сбежали десятки заключенных

Вчера, 00:28

При побеге заключенные нанесли травмы двоим надзирателям и похитили оружие

Гуайдо обвинил администрацию Мадуро в геноциде миллионов венесуэльцев

16 апреля, 23:20

Первый самолет МККК прибыл из Панамы в Венесуэлу с грузом гуманитарной помощи

Мадуро нашел способ обойти санкции США и распродает золотой запас страны – СМИ

16 апреля, 13:17

Золотовалютные резервы Центрального банка Боливарианской Республики теперь составляют 8,6 млрд долларов

Пожар Нотр-Дам де Пари и битва за дебаты кандидатов в президенты Украины: главные темы дня

16 апреля, 11:30

Во вторник, 16 апреля, определились главные темы, которые получат свое развитие в течение дня

В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Выявлено растительное вещество, способное продлить жизнь

На Евровидении-2019 выступит Верка Сердючка

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

7 продуктов, которые можно есть на ночь

Мораес заявлен правильно. Украинцы сохранят свои очки

Роскошная жизнь Лео Месси. Шикарный самолет, золотой телефон

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Самые актуальные образы для городских модниц

Уникальные военные очки, уже ставшие легендой. 399 грн

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Вчера, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

16 апреля, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

16 апреля, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

16 апреля, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей