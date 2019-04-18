Мадуро считает противозаконными санкции США против Венесуэлы

По словам Мадуро, ограничительные меры придадут больше сил" Венесуэле

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Санкции США в отношении Центробанка Венесуэлы нарушают международное право. Такое мнение высказал в среду президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

"Сегодня они США снова приняли комплекс односторонних, абсолютно противозаконных санкций в отношении Центробанка Венесуэлы", — сказал глава государства в ходе выступления.

По словам Мадуро, ограничительные меры "придадут больше сил" Венесуэле. "Я говорил с главой ЦБ, и он сказал мне, что они преодолеют санкции, которые пытаются наложить США", — добавил он.

17 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в Майами (штат Флорида), анонсировал новые санкции в отношении ЦБ Боливарианской Республики, призванные "ограничить американские транзакции с этим банком и запретить ему доступ к долларам США".

Напомним, что с начала марта в Боливарианской Республике идут отключения электричества, затрагивающие большинство регионов страны. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.











29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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