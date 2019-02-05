Мадуро угрожает Штатам в случае войны с Венесуэлой

Если США решат напасть на Венесуэлу, то заплатит неподъемную цену с точки зрения военных расходов и человеческих потерь

Николас Мадуро. Фото: AFP

Мадуро угрожает Штатам в случае войны с Венесуэлой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/97d/755/5c597d755bf6b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/97d/755/5c597d755bf6b.jpg 2019-02-05T14:14:00+02:00 Другие страны Если США решат напасть на Венесуэлу, то заплатит неподъемную цену с точки зрения военных расходов и человеческих потерь

Если руководство Соединенных Штатов все же решится на военное вторжение в Венесуэлу, то понесет огромные человеческие и военные потери, утверждает президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Мы готовимся к тому, что цена, которую США заплатят при возможном вторжении, будет неподъемной с точки зрения военных расходов и человеческих потерь", — заявил он в интервью телеканалу RT.

Он считает, что при помощи дипломатии и международного воздействия на Вашингтон войну можно будет предотвратить.

"Это не значит, что мы не готовимся к тому, чтобы защитить нашу священную землю", – предупредил Мадуро.

Напомним, что 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности задействовать американские вооруженные силы в Венесуэле.

Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

Также, как мы уже писали, Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.

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