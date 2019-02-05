Мадуро угрожает Штатам в случае войны с Венесуэлой
Если США решат напасть на Венесуэлу, то заплатит неподъемную цену с точки зрения военных расходов и человеческих потерь
Если руководство Соединенных Штатов все же решится на военное вторжение в Венесуэлу, то понесет огромные человеческие и военные потери, утверждает президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.
"Мы готовимся к тому, что цена, которую США заплатят при возможном вторжении, будет неподъемной с точки зрения военных расходов и человеческих потерь", — заявил он в интервью телеканалу RT.
Он считает, что при помощи дипломатии и международного воздействия на Вашингтон войну можно будет предотвратить.
"Это не значит, что мы не готовимся к тому, чтобы защитить нашу священную землю", – предупредил Мадуро.
Напомним, что 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности задействовать американские вооруженные силы в Венесуэле.
Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.
Также, как мы уже писали, Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.
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