Мадуро уверяет, что Венесуэла скоро сможет удовлетворить большинство нужд в лекарствах

Оставшиеся 30% потребностей страна покроет импортом

Николас Мадуро. Фото: AFP

Мадуро уверяет, что Венесуэла скоро сможет удовлетворить большинство нужд в лекарствах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/952/7c0/5c79527c0c028.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/952/7c0/5c79527c0c028.jpg 2019-03-21T03:27:53+02:00 Другие страны Оставшиеся 30% потребностей страна покроет импортом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что национальная фармацевтическая промышленность в ближайшие месяцы сможет удовлетворить до 70% внутренних нужд на лекарства.

"Венесуэла должна покрывать как минимум 70% внутренних потребностей. Мы продемонстрируем это в ближайшие месяцы!" — сказал Мадуро во время выступления.

Глава Венесуэлы отметил, что оставшиеся 30% потребностей страна "покроет импортом". "Мы имеем прочные партнерские связи с Китаем, Россией, Индией, Турцией, Ираном и Белоруссией для ввоза лекарств в рамках Всемирной организации здравоохранения", — добавил он.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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