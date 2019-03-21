Мадуро уверяет, что Венесуэла скоро сможет удовлетворить большинство нужд в лекарствах
Оставшиеся 30% потребностей страна покроет импортом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что национальная фармацевтическая промышленность в ближайшие месяцы сможет удовлетворить до 70% внутренних нужд на лекарства.
"Венесуэла должна покрывать как минимум 70% внутренних потребностей. Мы продемонстрируем это в ближайшие месяцы!" — сказал Мадуро во время выступления.
Глава Венесуэлы отметил, что оставшиеся 30% потребностей страна "покроет импортом". "Мы имеем прочные партнерские связи с Китаем, Россией, Индией, Турцией, Ираном и Белоруссией для ввоза лекарств в рамках Всемирной организации здравоохранения", — добавил он.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Мадуро уверяет, что Венесуэла скоро сможет удовлетворить большинство нужд в лекарствах". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно, когда состоится встреча контактной группы по Венесуэле
В заседании примут участие высокопоставленные чиновники из Германии, Боливии, Коста-Рики, Франции, Эквадора, Испании
В Венесуэле назвали опасными заявления Трампа и Болсонару о ситуации в стране
Правительство Боливарианской Республики Венесуэла решительно осуждает опасные заявления президентов США и Бразилии
Трамп встретится с главами карибских стран, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле
Президент США надеется на совместную работу со странами в регионе
Болтон считает, что власть в Венесуэле перейдет к Гуайдо, но не сказал когда
США хотят, чтобы власть в Венесуэле перешла мирным путем от Мадуро к Гуайдо