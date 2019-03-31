Мадуро вслед за Гуайдо призвал венесуэльцев на демонстрации
Накануне без электроэнергии остался 21 из 23 штатов Венесуэлы
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы в связи с очередным блэкаутом.
Об этом информирует DW.
"В Венесуэле прошли многочисленные демонстрации, участники которых протестовали против отключений электричества и действий главы Венесуэлы Николаса Мадуро", – говорится в сообщении.
Демонстранты подчеркивают, что они протестуют "против несправедливости, отсутствия безопасности и нехватки медикаментов и продовольствия".
Хуан Гуайдо, которого немало стран признали временным президентом Венесуэлы, обратился к своим сторонникам с призывом к решительным действиям. "Давайте превратим наше возмущение на движение", – написал он в Twitter.
Тем временем Международный комитет Красного Креста заявил, что за две недели в Венесуэлу прибудет гуманитарная помощь, которая должна обеспечить продовольствием по крайней мере 65 тысяч человек.
Как сообщалось, вчера без электроэнергии остался 21 из 23 штатов Венесуэлы, в стране начались проблемы с водоснабжением.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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