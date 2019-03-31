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Мадуро вслед за Гуайдо призвал венесуэльцев на демонстрации

Сегодня, 00:42

Накануне без электроэнергии остался 21 из 23 штатов Венесуэлы

Фото: AFP
Мадуро вслед за Гуайдо призвал венесуэльцев на демонстрации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/fef/961/5c9fef961e4b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/fef/961/5c9fef961e4b1.jpg Другие страны Накануне без электроэнергии остался 21 из 23 штатов Венесуэлы

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы в связи с очередным блэкаутом.

Об этом информирует DW.

"В Венесуэле прошли многочисленные демонстрации, участники которых протестовали против отключений электричества и действий главы Венесуэлы Николаса Мадуро", – говорится в сообщении.

Демонстранты подчеркивают, что они протестуют "против несправедливости, отсутствия безопасности и нехватки медикаментов и продовольствия".

Хуан Гуайдо, которого немало стран признали временным президентом Венесуэлы, обратился к своим сторонникам с призывом к решительным действиям. "Давайте превратим наше возмущение на движение", – написал он в Twitter.

Николас Мадуро в свою очередь также призвал жителей страны к демонстрациям. "Сегодня весь народ выходит на улицы, чтобы защитить мир в нашей любимой Венесуэле. Народ, который хранит верность и не способен на предательство", – говорится в обращении Мадуро.

Тем временем Международный комитет Красного Креста заявил, что за две недели в Венесуэлу прибудет гуманитарная помощь, которая должна обеспечить продовольствием по крайней мере 65 тысяч человек.

Как сообщалось, вчера без электроэнергии остался 21 из 23 штатов Венесуэлы, в стране начались проблемы с водоснабжением.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Тег Венесуэла, электричество, демонстрации, Мадуро, блэкаут, Гуайдо

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