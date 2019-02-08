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Мадуро заявил, что не допустит нарушения границ Венесуэлы

Сегодня, 20:21

Мадуро при этом подчеркнул, что все, кто пытался устраивать беспорядки в бедных районах использованием огнестрельного оружия, уже арестованы

Николас Мадуро
Николас Мадуро. Фото: AFP
Мадуро заявил, что не допустит нарушения границ Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/97d/755/5c597d755bf6b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/97d/755/5c597d755bf6b.jpg Другие страны Мадуро при этом подчеркнул, что все, кто пытался устраивать беспорядки в бедных районах использованием огнестрельного оружия, уже арестованы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не позволит нарушать государственную границу страны под предлогом доставки гуманитарной помощи. Так он ответил на вопрос ТАСС о реакции властей в случае, если оппозиция предпримет подобные действия.

"Мы никоим образом не позволим, чтобы наши границы были нарушены", — сказал он в пятницу на пресс-конференции.

"В международных СМИ можно слышать, что народ поднялся против правительства, что Мадуро пал, — добавил он. — Ничего этого не происходит. Я видел 500 тысяч человек на проспекте Боливара [на проправительственном митинге в субботу], а то, что показывает оппозиция — она делает с помощью фотошопа".

Мадуро при этом подчеркнул, что все, кто пытался устраивать беспорядки в бедных районах использованием огнестрельного оружия, уже арестованы.

О прибытии первых контейнеров с гуманитарным грузом в колумбийский город Кукута на границе с Венесуэлой в четверг сообщил телеканал "Виво плей".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 2 февраля объявил об открытии трех пунктов, через которые будет вестись прием иностранной гуманитарной помощи. По его словам, они будут организованы в Кукуте, на границе с Бразилией и на острове в Карибском море. Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.

Ранее президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что если руководство Соединенных Штатов все же решится на военное вторжение в Венесуэлу, то понесет огромные человеческие и военные потери.

Напомним, что 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности задействовать американские вооруженные силы в Венесуэле.

Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

Также, как мы уже писали, Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.

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Тег Венесуэла, Мадуро

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Источник:

ТАСС

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