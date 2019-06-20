Мадуро заявил, что власти Венесуэлы готовы прислушаться к советам верховного комиссара ООН
Верховный комиссар ООН по правам человека пробудет в Венесуэле с 19 по 21 июня
Правительство Венесуэлы приветствует прибытие в страну верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и готово прислушаться к ее рекомендациям по итогу визита. Об этом заявил президент южноамериканской республики Николас Мадуро.
"У нас очень большие ожидания от этого визита. Мы ждем его, чтобы услышать рекомендации, предложения", — сказал он. По мнению Мадуро, советы Бачелет "могут улучшить ситуацию в Венесуэле".
Верховный комиссар ООН по правам человека пробудет в Венесуэле с 19 по 21 июня. В Каракасе она встретится с Мадуро, а также с членами парламента Венесуэлы, контролируемого оппозицией, и Конституционной ассамблеи, состоящей исключительно из сторонников президента.
Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.
При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек:
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