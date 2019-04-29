Мадуро заявил о выходе Венесуэлы из Организации американских государств

Президент Венесуэлы начал процедуру выхода из ОАГ еще два года назад

Фото: Getty Images

Президент Венесуэлы Николас Мадуро завил о выходе страны из Организации американских государств (ОАГ).

Об этом он написал официальном аккаунте в Твиттере.

Президент Венесуэлы начал процедуру выхода из ОАГ еще два года назад. Он обвинял организацию в зависимости от Вашингтона. Венесуэльские дипломаты в Организации американских государств уже вернулись на родину.

Однако 9 апреля ОАГ признала главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В связи с этим организация согласилась считать законным представителем Каракаса дипломата Густаво Тарре, которого назначил на этот пост Гуайдо.

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После заявления Мадуро о выходе из ОАГ лидер оппозиции призвал к новой акции протеста против действующего режима. Она назначена на 1 мая.

Организация американских государств была создана в середине прошлого века. В нее входят более 30 стран Северной и Южной Америки. Главные принципы организации: демократия, права человека, безопасность и развитие.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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