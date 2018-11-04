Макрон: Новая Каледония решила остаться с Францией (фото)

На референдуме большинство жителей государства захотели остаться с французами, но через два года могут передумать

Островное государство Новая Каледония проголосовало на референдуме о независимости за то, чтоб остаться в составе Франции. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Отметим, что официальные результаты еще не оглашены, однако уже говорят о 56-59% населения Новой Каледонии, которые против отделения от Франции.

По мнению президента Франции, у островного государства "нет иного пути, кроме диалога" и отметил "активное участие в нем всех политических сил".

"Я рад, что большинство жителей Каледонии сделали выбор в пользу Франции", – подчеркнул Макрон.

Как сообщалось, телеканал BFM получил информацию от местных властей, что за сохранение заморской территории в составе Франции высказались 59,5% из числа проголосовавших.

Согласно соглашениям между центральными властями Франции и представителями Новой Каледонии, заключенными в конце 80-х годов прошлого века, в случае непрохождения через референдум решения об обретении независимости может быть проведен второй референдум два года спустя по решению каледонийского Конгресса, принятого двумя третями голосов. При повторении аналогичного неблагоприятного для сторонников независимости исхода допускается и проведение третьего референдума два года спустя. В случае повторного исхода и сохранения заморской территории в составе Франции центральные власти страны продолжат передавать свои функции и полномочия местным властям Новой Каледонии.

Напомним, в Шотландии всерьез заговорили о выходе из Великобритании. Как заявляла первый министр этой страны Никола Стерджен, решить проблемы Шотландии, связанные с выходом Великобритании из Европейского союза, может независимость. Лондон может противостоять независимости Шотландии, но не может отрицать право региона на выбор, отметила она.