Маски не нужны: во Всемирной медицинской ассоциации шокировали заявлением

Врач объяснил, почему использование масок может даже навредить людям

Обязательный масочный режим, который многие страны, включая Украину, ввели из-за распространения коронавируса, является неверным решением.

Об этом, как пишет Rheinische Post, заявил глава совета Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) Франк Ульрих Монтгомери.

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"Сам я ношу маску как проявление воспитанности и солидарности, однако, по моему мнению, установленное обязательство – неправильное решение", – сказал он.

Монтгомери напомнил, что при неправильном использовании маски могут даже представлять опасность, поскольку при длительном использовании в ткани скапливаются микроорганизмы, что способствует заболеванию. К тому же, люди в масках могут напрасно пренебрегать мерами дистанцирования.

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Доктор также напомнил, что в качестве меры защиты действительна только маска, и назвал использование с этой целью шарфа или платка "смешным".

Кроме того, глава совета ВМА добавил, что защитные маски необходимы только медицинскому персоналу, который подвергается непосредственному риску заражения.

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Напомним, раньше представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович тоже назвала использование масок бесполезным, если игнорировать другие методы защиты.

В то же время ее коллега из ВОЗ Дэвид Набарро выразил мнение, что повсеместное ношение масок или другой защиты для лица в скором времени станет нормой.

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