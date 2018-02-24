Масштабная ДТП с автобусом в Египте: девять погибших, более 20 пострадавших

Сегодня, 19:58

Автобус перевозил рабочих. Все они – местные жители

Фото: inform-ua.info
Фото: inform-ua.info

В Египте, в котором не так давно разбился воздушный шар с туристами, в городе Александрия автобус с пассажирами попал аварию: девять человек погибли. Об этом сообщает Youm7.

Также в  результате аварии пострадал 21 человек. Все погибшие и пострадавшие – местные жители.

По одной из версий, водитель автобуса пытался избежать столкновения с машиной, а по другой – у автобуса лопнула покрышка.

Сообщается, что автобус перевозил рабочих.

Напомним, что в индийском городе Музаффарпур на востоке страны автомобиль на высокой скорости врезался в здание школы: девять школьников погибли. Также в результате жуткого инцидента еще не менее 24 человек получили ранения: их госпитализировали в больницу.

Ранее в Киеве на перекрестке проспекта Алишера Навои и бульвара Перова произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Renault и Skoda. В Renault сработали все подушки безопасности, но так как водитель был не пристегнут, она получил травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля Skoda вылетел через боковое окно, упал под бордюр и погиб от полученных травм.

А в полиции Киева рассказали подробности смертельного ДТП на улице Хоткевича.
ДТП, Египет, погибшие, пострадавшие

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