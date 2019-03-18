Масштабная вспышка эпидемии Эболы: в Конго умерли более 600 человек
Вирус продолжает распространяться
В Демократической Республики Конго продолжается масштабная вспышка эпидемии Эболы: число жителей умерших за полгода из-за вызванной вирусом Эбола, превысило 600 человек. Об этом сообщило в Twitter Министерство здравоохранения африканской страны.
"Ситуация на понедельник, 18 марта 2019 года: всего 960 случаев, в том числе 895 подтвержденных и 65 вероятных. Умерли 603 человека, 314 выздоровели. Расследуются 172 подозрительных случая", – говорится в сообщении.
18 марта выявлены девять заболевших и пять умерших, два человека выздоровели. С 8 августа вакцинацию прошли 89 173 человека.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ намерена покончить с Эболой в Конго в течение ближайших шести месяцев.
Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях — внутренние и внешние кровотечения.
Еще 28 июля 2018 года органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном штамме вируса.
Нынешняя вспышка Эболы – 10-я и самая масштабная в ДРК. По данным ООН, она также является второй крупнейшей эпидемией Эболы в истории – после вспышки 2014-2016 годов в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне.
Стоит отметить, что жители ДРК мало что знают о болезни и ее распространении и не подозревают о том, какую опасность она представляет.Ранее мы писали, что число заболевших лихорадкой Эбола в Конго превысило 500 человек.
Напомним, что в Киеве подтвердили случай заболевания лихорадкой Западного Нила у молодого мужчины, который отдыхал на Крите. Врачи предварительно предполагали, что у пациента менингоэнцефалит, лихорадка неизвестного генеза. Диагноз был поставлен после анализа сыворотки крови в вирусологической референс-лаборатории. Отдельно отмечается, что анализ не выявил риска для здоровья украинцев.
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