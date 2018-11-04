Масштабное ДТП в Китае: появились фото с места столкновения 31 автомобиля

Сегодня, 11:12

Происшествие случилось на большой автомагистрали


Фото: Chinanews.com

Фото: Chinanews.com

Фото: Chinanews.com

Фото: Chinanews.com

Фото: Chinanews.com

Фото: Chinanews.com

Фото: Chinanews.com

В результате столкновения 31 автомобиля в китайской провинции Ганьсу погибли 15 человек, еще 44 травмированы. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его данным, аварию спровоцировал водитель грузовика, который не справился с управлением и врезался в ряд легковушек, которые выстроились для оплаты проезда по скоростному шоссе.

Происшествие случилось неподалеку поста на большой автомагистрали у китайского города Ланьчжоу.

Ранее сообщалось, что 3 ноября в Китае столкнулись 26 автомобилей, в результате чего погибли 13 человек.

Также в Киеве на Соломенке столкнулись пять авто. Первыми не разминулись автомобили Mercedes GL и Volkswagen Passat, а затем Mitsubishi Pajero Sport влетел в Toyota Hilux и эвакуатор, забиравший предыдущие автомобили.

Кроме того, недавно в Киеве водитель влетел в столб, чтобы не въехать в остановку. Skoda подрезали, и водитель был вынужден совершить маневр. Автомобиль получил серьезные повреждения, так как на него рухнул столб.

А вчера в Ровно микроавтобус насмерть сбил девушку. По данным правоохранителей, наезд на двух пешеходов совершил 39-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito.
ДТП, Китай, жертвы, погибшие

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