Масштабное ДТП в Китае: столкнулись 23 автомобиля, пятеро погибших

Причины аварии устанавливает полиция

В Испании произошло ДТП. Фото из открытых источников.

Масштабное ДТП в Китае: столкнулись 23 автомобиля, пятеро погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg 2019-02-10T12:54:00+02:00 Другие страны Причины аварии устанавливает полиция

В Китае произошло масштабное ДТП с участием 23 автомобилей, которые столкнулись возле города Аньцзю в провинции Аньхо. Авария случилась утром в воскресенье, 10 февраля, сообщает сайт телеканала Fox News.

По его данным, в результате происшествия погибли пять человек.

В полиции еще не выяснили причины аварии, но указывают на плохие погодные условия – дождь, снег, переметы на дорогах.

Напомним, в ноябре 2018 года в центральной провинции Хэнань в Китае столкнулись три грузовых автомобиля на скоростной автотрассе. Масштабное ДТП унесло жизни девяти человек.

Также утром 19 ноября 2018 года на трассе в центральной китайской провинции Хэнань столкнулись 28 транспортных средств. По меньшей мере три человека погибли, еще десять пострадали.

Кроме того, ранее в Китае в результате столкновения автобуса с полуприцепом на территории провинции Хунань (Центральный Китай) погибли до 18 человек, еще 14 пострадали. По данным полиции, автобус внезапно потерял управление, сбил ограждение и оказался на встречной полосе, где и произошло столкновение.

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