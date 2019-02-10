Масштабное ДТП в Китае: столкнулись 23 автомобиля, пятеро погибших
Причины аварии устанавливает полиция
В Китае произошло масштабное ДТП с участием 23 автомобилей, которые столкнулись возле города Аньцзю в провинции Аньхо. Авария случилась утром в воскресенье, 10 февраля, сообщает сайт телеканала Fox News.
По его данным, в результате происшествия погибли пять человек.
В полиции еще не выяснили причины аварии, но указывают на плохие погодные условия – дождь, снег, переметы на дорогах.
Напомним, в ноябре 2018 года в центральной провинции Хэнань в Китае столкнулись три грузовых автомобиля на скоростной автотрассе. Масштабное ДТП унесло жизни девяти человек.
Также утром 19 ноября 2018 года на трассе в центральной китайской провинции Хэнань столкнулись 28 транспортных средств. По меньшей мере три человека погибли, еще десять пострадали.
Кроме того, ранее в Китае в результате столкновения автобуса с полуприцепом на территории провинции Хунань (Центральный Китай) погибли до 18 человек, еще 14 пострадали. По данным полиции, автобус внезапно потерял управление, сбил ограждение и оказался на встречной полосе, где и произошло столкновение.
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