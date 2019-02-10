Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Масштабное ДТП в Китае: столкнулись 23 автомобиля, пятеро погибших

Сегодня, 12:54

Причины аварии устанавливает полиция

В Испании произошло ДТП. Фото из открытых источников
В Испании произошло ДТП. Фото из открытых источников.
Масштабное ДТП в Китае: столкнулись 23 автомобиля, пятеро погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg Другие страны Причины аварии устанавливает полиция

В Китае произошло масштабное ДТП с участием 23 автомобилей, которые столкнулись возле города Аньцзю в провинции Аньхо. Авария случилась утром в воскресенье, 10 февраля, сообщает сайт телеканала Fox News.

По его данным, в результате происшествия погибли пять человек.

В полиции еще не выяснили причины аварии, но указывают на плохие погодные условия – дождь, снег, переметы на дорогах.

Напомним, в ноябре 2018 года в центральной провинции Хэнань в Китае столкнулись три грузовых автомобиля на скоростной автотрассе. Масштабное ДТП унесло жизни девяти человек

Также утром 19 ноября 2018 года на трассе в центральной китайской провинции Хэнань столкнулись 28 транспортных средств. По меньшей мере три человека погибли, еще десять пострадали.

Кроме того, ранее в Китае в результате столкновения автобуса с полуприцепом на территории провинции Хунань (Центральный Китай) погибли до 18 человек, еще 14 пострадали. По данным полиции, автобус внезапно потерял управление, сбил ограждение и оказался на встречной полосе, где и произошло столкновение.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег авария, ДТП, Китай, жертвы

Вы сейчас просматриваете новость " Масштабное ДТП в Китае: столкнулись 23 автомобиля, пятеро погибших". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве Porsche с мигалкой "ускользнул" от полиции и протаранил иномарку

Сегодня, 11:06

У Cayenne с номерным знаком правоохранительных органов два раза прошмыгнул на красный свет светофора, но далеко не уехал

Под Киевом микроавтобус насмерть сбил парня и скрылся с места ДТП

Сегодня, 10:27

Авария произошла в селе Скибин Броварского района

В Киеве пьяный водитель снес защитный бордюр и "улетел" с дороги

Сегодня, 09:36

Авария произошла на пересечении проспекта Владимира Маяковского и Теодора Драйзера

ДТП в Киеве: автомобили разбросало по дороге, пострадали две девушки

Сегодня, 08:15

Такси проскочило на красный свет светофора, а в полиции говорят – водитель мог уснуть за рулем

В ДТП погиб британский рэпер Cadet

Сегодня, 03:29

Рэпер скончался на месте происшествия после столкновения его такси и фургона в деревне Бетли

Супруг королевы Великобритании сдал свои водительские права

Сегодня, 01:24

17 января Land Rover Freelander, за рулем которого находился принц Филип, столкнулся с автомобилем KIA на оживленном перекрестке

Под Харьковом произошло тройное ДТП: есть пострадавшие

Вчера, 13:37

Пострадавших с травмами госпитализировали в больницу

На Прикарпатье автомобиль насмерть сбил 85-летнюю женщину

Вчера, 11:45

От полученных травм пешеход скончалась в больницу

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Сам себе сержант: как и зачем Кабмин хочет изменить систему воинских званий в Украине

Сегодня, 07:19

Для сближения с НАТО прапорщики могут стать сержантами, а мичманы — старшинами и мастерами

Ревнивый криминал: на какие преступления идут украинцы из-за любви

Сегодня, 07:00

Женщины нападают за лайки, а мужчины закрывают в квартире

Бездна долгов по ЖКУ: к чему приведет возвращение пени

Вчера, 07:19

Украинцы уже должны поставщикам 55 млрд грн за свет, воду и отопление

Украина богатеет за счет села и торговли 

Вчера, 06:37

Зарплаты украинцев выросли на четверть, но долги по ним стали больше 