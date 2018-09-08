Масштабное ДТП в Турции: перевернулся автобус, шестеро погибших, десятки раненых

Сегодня, 11:06

После аварии в больницы были доставлены 43 человека

Фото: NTV
Фото: NTV

В Турции в ночь на 8 сентября произошло страшное ДТП – на 20-м километре трассы Анкара-Аксакай перевернулся пассажирский автобус. Погибли шесть человек, еще 43 получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщает телеканал NTV, сейчас на месте аварии проводятся спасательные работы. К месту трагедии прибыли медицинские и пожарные бригады, а полиция начала расследование причин инцидента.

Напомним, ранее похожая авария произошла в Испании – в провинции Астурия на севере страны автобус врезался в опору моста. Тогда погибли пять человек, еще 20 получили ранения.

А в Финляндии автобус упал на железнодорожные пути в Куопио, в результате чего погибли четыре человека, более 20 пострадали. Перед падением автобус врезался в пять автомобилей, остановившихся на красный сигнал светофора. По словам водителя автобуса, он пытался остановить тяжелую машину, но тормоза не сработали.

Также мы писали, что в Эквадоре на "повороте смерти" разбился пассажирский автобус, перевозивший 500 кг наркотиков. В результате ДТП 23 человека погибли и 14 получили ранения.
автобус, ДТП, Турция, анкара

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