Масштабное ДТП в Турции: украинцев среди пострадавших нет

По предварительным данным стало известно, что в ДТП в Турции в ночь на 8 сентября украинцы не пострадали. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации, граждан Украины нет среди погибших и пострадавших в результате ДТП в Турции", – рассказал он.

Напомним, масштабное ДТП произошло в Турции на 20-м километре трассы Анкара-Аксакай, в результате которого перевернулся пассажирский автобус. В аварии погибли шесть человек, еще 43 получили ранения и были госпитализированы. К месту трагедии прибыли медицинские и пожарные бригады, а полиция начала расследование причин инцидента.

Ранее похожая авария произошла на юго-востоке Турции, где столкнулись микроавтобус и трактор. Погибли по меньшей мере семь человек, еще 19 получили ранения. ДТП произошло рано утром в провинции Газиантеп. Трактор перевозил фермеров.

За несколько месяцев до этого в провинции Манаби, перевернулся междугородний автобус, в результате аварии погибли 12 человек, еще 25 пострадали. Участок дороги, на котором произошло ДТП, также носит название "поворот смерти".