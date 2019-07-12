Масштабное наводнение в Китае: десятки погибших, фото, видео

Ущерб от непогоды на юге Поднебесной уже оценивается в 7,8 млрд долларов, но стихия не планирует отступать





















Более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая.

Как сообщили 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек, но более 4,3 тыс. человек удалось спасти. Еще более 350 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Помимо того, ливневые потоки уничтожили 9,3 тыс. домов и сельскохозяйственные урожаи на площади 249 тыс. га.

Состоянием на утро пятницы ущерб от стихийного бедствия оценивается в 53,4 млрд юаней (7,8 млрд долларов), но и это не предел, поскольку метеорологи прогнозируют новые ливни и штормовой ветер в ближайшие дни на юге и юго-востоке Поднебесной.

Напомним, что ранее в этом месяце на Китай обрушился смерч. Жертвами смерча стали не менее шести человек и еще 190 были ранены.

Мы также писали о мощных ливнях, которые обрушились на китайскую провинции Гуандун и прочие регионы Поднебесной, в результате чего десять человек погибли и еще сотни тысяч оказались в зоне повышенного риска.

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