Масштабные лесные пожары в Новой Зеландии: население эвакуируют, объявлено ЧП

Ни погибших, ни пострадавших пока нет, но это может измениться, если ветер не прекратится и огонь продолжит распространяться

Масштабные лесные пожары в Новой Зеландии: население эвакуируют, объявлено ЧП 2019-02-06T17:22:57+02:00 Другие страны Ни погибших, ни пострадавших пока нет, но это может измениться, если ветер не прекратится и огонь продолжит распространяться

Жара спровоцировала масштабные лесные пожары на южном острове Новой Зеландии в долине Пейджин. В связи со скоростью распространения огня в регионе уже объявили чрезвычайное положение.

"Огонь слишком сильный. Пожар вспыхнул только на днях. И уже такие масштабы", – утверждает руководитель округа Тасман Ричард Кемпторн.

Только за сутки площадь пожара увеличилась до двух тысяч гектаров. С пламенем борются десятки бригад пожарных, также привлечены два самолета и 10 вертолетов.

Жителей около сотни домов пришлось эвакуировать – людей разместили в центрах гражданской обороны.

"Бригады провели просто фантастическую работу за одну ночь. Мы смогли вывезти жителей из зоны риска. И это хорошо!" – сказал представитель окружной пожарной службы Грант Хейвуд.

Информации о погибших или пострадавших не поступало, но спасатели говорят, что ситуация может измениться, если ветер не прекратится и огонь продолжит распространяться.

Напомним, что в прошлом году масштабные лесные пожары охватили также Австралию.

А в конце года на "Зеленый континент" пришла аномальная жара – столбики термометров поднялись до 50 градусов.

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