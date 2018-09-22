Масштабные наводнения в Мексике: люди передвигаются по улицам на лодках

Сегодня, 18:05

Дороги и подвалы затоплены водой


На северо-западе Мексики объявили чрезвычайное положение из-за масштабных наводнений. По меньшей мере три человека погибли, есть пострадавшие.

Спасательную операцию затрудняют тропические дожди, которые никак не утихают.

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Дороги и подвалы затоплены водой, а передвигаться по улицам можно только на лодках.

В регионе закрыты школы и государственные учреждения.

Ранее на Канаду обрушился мощный ураган. Порывы ветра достигали скорости 190 км/час, главный удар стихии пришелся на город Гатино, расположенный в восьми километрах от Оттавы.

Местная электроэнергетическая компания HydroQuebec сообщила, что 130 тысяч человек остались без электричества. Нанесен ущерб зданиям и автомобилям.

Как сообщалось, в Индии в результате наводнений погибли 97 человек. Более 85 тысяч человек были вынуждены покинуть дома, чтобы спастись от стихии.

В результате непрекращающихся дождей из берегов вышли более 44 рек, обрушились несколько мостов, на 33 плотинах сообщили о затоплениях.
спасатели, ущерб, ураган, ливни, наводнения
Источник:

"Сегодня"

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