Масштабный пожар на Канарских островах: эвакуированным разрешили вернуться в свои дома

К настоящему моменту пожар затронул более 12 тыс. га леса

/ Фото: AFP

Власти Канарских островов разрешили 4,5 тысячи человек, эвакуированных из-за лесного пожара на испанском острове Гран-Канария, вернуться в свои дома. Об этом говорится в сообщении региональных служб экстренной помощи.

"Учитывая благоприятную динамику в тушении пожара, управление по чрезвычайным ситуациям разрешило возвращение более чем 4,5 тыс. эвакуированных жителей, - говорится в сообщении. - Число лиц, которые находятся в приютах, сократилось вдвое".

Реклама

Напомним, 10 августа на острове Гран-Канария начался пожар, который уничтожил более 1 тысячи га леса. Были эвакуированы сотни людей.

В тренде 50 тысяч гривен в месяц: почему сложно определить справедливую зарплату нардепа

Сначала эвакуировали около 2 тысяч человек, потом пришлось спасать 10 тысяч человек на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров.

Представитель правительства Канарских островов Хулио Перес сообщил, что пожар быстро распространился и только за семь часов сжег около 500 гектаров земли.

Глава правительства Педро Санчес написал на странице в Twitter, что "с беспокойством" следит за распространением огня.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама