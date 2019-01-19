Масштабный взрыв в Мексике: число погибших превысило 65

В Мексике от взрыва на трубопроводе погибли 66 человек, еще 70 получили ранения

Взрыв в Мексике. Фото: AFP

Масштабный взрыв в Мексике: число погибших превысило 65 //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/331/6a9/5c43316a92238.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/331/6a9/5c43316a92238.jpg 2019-01-19T16:29:45+02:00 Другие страны В Мексике от взрыва на трубопроводе погибли 66 человек, еще 70 получили ранения

Жертвами взрыва на трубопроводе в Мексике стали не менее 66 человек, еще 76 получили ранения. Об этом сообщил губернатор штата Идальго Омар Файяд в своем Twitter.

"Итог случившегося, который мы на данный момент имеем в Тлауэлильпане, – 66 погибших и 76 раненых людей, которым оказывается помощь в разных больницах", – написал он.

Напомним, ранее сообщалось о 21 погибшем. Взрыв и пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в тот момент, когда там находилось около 350 местных жителей, собиравших топливо в ведра и бидоны.

В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Венесуэле прогремел взрыв на нефтяной платформе, несколько человек сгорели заживо. Кроме того, сообщалось о взрыве на нефтебуровой платформе в США, были жертвы.

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