Масштабный взрыв в Мексике: число погибших превысило 65
В Мексике от взрыва на трубопроводе погибли 66 человек, еще 70 получили ранения
Жертвами взрыва на трубопроводе в Мексике стали не менее 66 человек, еще 76 получили ранения. Об этом сообщил губернатор штата Идальго Омар Файяд в своем Twitter.
"Итог случившегося, который мы на данный момент имеем в Тлауэлильпане, – 66 погибших и 76 раненых людей, которым оказывается помощь в разных больницах", – написал он.
Напомним, ранее сообщалось о 21 погибшем. Взрыв и пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в тот момент, когда там находилось около 350 местных жителей, собиравших топливо в ведра и бидоны.
В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Венесуэле прогремел взрыв на нефтяной платформе, несколько человек сгорели заживо. Кроме того, сообщалось о взрыве на нефтебуровой платформе в США, были жертвы.
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