Массовое отравление алкоголем в Индии: количество жертв увеличилось почти вдвое

От употребления спиртного с метанолом сразу скончалось 50 человек, в течение суток количество жертв резко выросло

Фото: AFP

Массовое отравление алкоголем в Индии: количество жертв увеличилось почти вдвое //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/114/708/5c71147089c69.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/114/708/5c71147089c69.jpg 2019-02-23T11:39:00+02:00 Другие страны От употребления спиртного с метанолом сразу скончалось 50 человек, в течение суток количество жертв резко выросло

Минимум 89 человек умерли после употребления некачественного алкоголя на северо-востоке Индии. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления метанолом, входившим в состав алкогольного напитка. По данным СМИ, число жертв может еще увеличится, поскольку в больнице находятся пострадавшие.

По данным полиции, жертвами стали в основном работники чайных плантаций в штате Ассам. Они употребляли некачественный ликер, в составе которого был метанол. Работники употребляли спиртные напитки, отмечая получение зарплаты.

После употребления напитка стало известно о 17 погибших и 40 госпитализированных. Затем в течение нескольких часов стало известно о 50 умерших и 50 госпитализированных.

Владелец предприятия, изготовившего алкоголь, и еще четыре человека задержаны.

В начале февраля в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления некачественного спиртного погибли более 110 человек.

Накануне сообщалось, что в Испании более чем вдвое увеличилось число пострадавших в результате массового отравления в элитном ресторане RiFF, который находится в Валенсии. Как сообщают местные СМИ, на данный момент с симптомами отравления различной стадии в городские больницы уже обратились 29 человек.

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