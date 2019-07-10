Массовое отравление угарным газом в Канаде: врачи сообщили о состоянии пострадавших

В результате инцидента обошлось без погибших

Фото: CBC News.

После массового отравления угарным газом в канадском Виннипеге, которое произошло в отеле Super 8 Motel West, почти все пострадавшие были отпущены из больниц по домам, обошлось без погибших.

Об этом со ссылкой на представителя местного министерства здравоохранения Пола Туренна сообщил телеканал CBC.

"Мы можем подтвердить, что никто не погиб и что ни один из пациентов не находится больше в палате интенсивной терапии", — заявил он.

Туренн добавил, что большинство пострадавших после оказания медицинской помощи уже отпущены домой, но в больницах города находятся несколько человек, за состоянием которых еще наблюдают медики.

Ранее сообщалось, что в результате отравления угарным газом в отеле были госпитализированы 46 человек, состояние 15 пострадавших оценивалось как критическое. На момент инцидента в гостинице находились 52 человека.

Причины отравления людей выясняются. Ранее представитель пожарной службы Виннипега Алекс Форрест заявил, что концентрация оксида углерода в воздухе внутри отеля превышала опасный уровень в десятки раз.

Напомним, начале года в Царичанском районе Днепропетровской области в одном из частных домов угарным газом отравились семь человек.

Ранее массовое отравление продуктами горения произошло в Тернопольской области – там были госпитализированы шесть человек.

А перед этим во Львовской области за сутки шесть человек отравились газом в собственных жилищах, трое из них – насмерть.

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