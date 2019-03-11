Массовые протесты в Алжире: выборы президента могут отложить

По данным СМИ, выборы президента могут перенести на 10-12 месяцев

Фото: AFP

Массовые протесты в Алжире: выборы президента могут отложить //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a21/4a5/5c7a214a57f4e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a21/4a5/5c7a214a57f4e.jpg 2019-03-11T06:06:00+02:00 Другие страны По данным СМИ, выборы президента могут перенести на 10-12 месяцев

Президентские выборы в Алжире, которые запланированы на 18 апреля 2019 года, могут перенести на 10-12 месяцев, сообщает интернет-издание TSA со ссылкой на источники.

По данным журналистов, окружение 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики готовит варианты приемлемого выхода из ситуации, которая сложилась из-за массовых протестов в стране с требованием к главе государства не выдвигаться на пятый срок.

Издание пишет о скорой встрече близких к Бутефлике лиц, по итогам которой будут выработаны конкретные предложения. Одно из них – перенос выборов.

"Власть пока что не высказывала своих точных намерений, однако представляется маловероятным, что она согласится быть исключенной из процесса, как того требует часть оппозиции", — сказано в материале TSA.

Авторы публикации указывают на еще один важный аспект – "согласится ли алжирская улица с теми договоренностями, к которым, возможно, удастся прийти властной верхушке и оппозиционным силам".

Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента. Его планы вновь занять президентский пост вызвало массовые протесты по стране. Несколько сотен человек получили ранения.

В одной только столице в уличных протестах 8 марта приняли участие более 1 млн человек.

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