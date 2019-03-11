Массовые протесты в Алжире: выборы президента могут отложить
По данным СМИ, выборы президента могут перенести на 10-12 месяцев
Президентские выборы в Алжире, которые запланированы на 18 апреля 2019 года, могут перенести на 10-12 месяцев, сообщает интернет-издание TSA со ссылкой на источники.
По данным журналистов, окружение 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики готовит варианты приемлемого выхода из ситуации, которая сложилась из-за массовых протестов в стране с требованием к главе государства не выдвигаться на пятый срок.
Издание пишет о скорой встрече близких к Бутефлике лиц, по итогам которой будут выработаны конкретные предложения. Одно из них – перенос выборов.
"Власть пока что не высказывала своих точных намерений, однако представляется маловероятным, что она согласится быть исключенной из процесса, как того требует часть оппозиции", — сказано в материале TSA.
Авторы публикации указывают на еще один важный аспект – "согласится ли алжирская улица с теми договоренностями, к которым, возможно, удастся прийти властной верхушке и оппозиционным силам".
Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента. Его планы вновь занять президентский пост вызвало массовые протесты по стране. Несколько сотен человек получили ранения.
В одной только столице в уличных протестах 8 марта приняли участие более 1 млн человек.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Массовые протесты в Алжире: выборы президента могут отложить". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Алжире с новой силой разгорелись антипрезидентские протесты
На улицы города вышли десятки тысяч людей
Протесты в Алжире: почти 200 человек получили ранения
Один из протестующих скончался от сердечного приступа