Массовые протесты в Беларуси: появились новые фото и видео

Активистов задерживали не только в Минске, но и в других городах страны

Правоохранители в Беларуси жестоко подавили вспыхнувшие в столице и ряде других городов страны протесты. Как сообщает правозащитный центр "Весна", только в Минске задержаны более 200 человек, также прошли задержания в Пружанах, Гомеле, Бресте, Бобруйске, Солигорске, Столбцах и Гродно.

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Как сообщают naviny.by, некоторых задержанных в центре Минска сотрудники ОМОН заставляли стоять в автозаках на полу на коленях лицом в сиденье и с руками, заведенными за голову. Свидетелями этого стали журналисты, освещающие события. Милицейские начальники, наблюдавшие за происходящим в центре Минска, отказались отвечать журналистам на вопрос об обращении с задержанными.

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Протесты в Беларуси. Источник: Reuters

По данным правозащитников, также были задержаны несколько журналистов, однако в последствие их отпустили.

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Как известно, протесты в стране вспыхнули после того, как Центризбирком Беларуси отказал в регистрации в качестве кандидатов в президенты главным оппонентам власти – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Перед задержаниями сотрудники милиции по громкоговорителям просили людей не собираться, напоминая об административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. ЦИК республики зарегистрировал во вторник пять кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.

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