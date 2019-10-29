Массовые протесты в Чили: число пострадавших превысило 1100 человек

Минимум 1132 человека были госпитализированы с ранениями и травмами, полученными в ходе протестов в Чили, с 17 октября. Об этом сообщил Национальный институт прав человека республики.

По его данным, среди пострадавших 38 получили пулевые ранения, 295 человек были ранены дробью, 238 — из огнестрельного оружия, тип которого не был установлен. Число задержанных в ходе протестов достигло 3535 человек, среди них 375 — несовершеннолетние.

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По 120 случаям правозащитники подали жалобы в связи с возможным превышением полномочий со стороны полиции и военных. Национальный институт прав человека Чили, в частности, просит провести расследование по факту смерти пяти человек, которые могли погибнуть в результате действий правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в акциях протеста в Чили 25 октября приняли участие более одного миллиона человек. Такую оценку количества протестующих привела мер столицы Чили Сантьяго Карла Рубилар.

Напомним, что число погибших в ходе беспорядков, сотрясающих Чили, достигло 19 человек. Последней к настоящему времени жертвой стал гражданин Перу, умерший в больнице.

Причиной начала массовых беспорядков стал рост цены на проезд в метро в пиковые часы с 800 до 830 песо (1,17 доллара США).

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