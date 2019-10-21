Массовые протесты в Чили: число жертв возросло

Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

В Чили, где начались массовые протесты, жертвами беспорядков стали уже восемь человек. Ранее мы сообщали о трех погибших.

Как сообщает местная радиостанция Bio Bio со ссылкой на прокуратуру страны, во время протестов копы задержали 1462 человека. В частности, в столичном регионе были задержаны 614 человек, а остальные 848 – в других коммунах.

Отметим, что пять человек погибли в коммуне Ренка – на винодельне, где из-за беспорядков произошел пожар. А накануне в результате пожара в супермаркете Сан-Бернардо погибли еще три человека.

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Ранее мы писали, что президент Чили Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в столице страны из-за протестов, вызванных повышением стоимости проезда в метро, которые переросли в беспорядки.

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Протесты в Чили. Источник: Reuters

Напомним, протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник, 14 октября, после того как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) – до максимума в 850 песо (1,2 доллара). По данным полиции на четверг, было задержано более 130 человек. Участники беспорядков нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов.

Также сообщалось, что протесты, которые начались с недовольства представителей коренного населения Эквадора повышением цен на топливо и мерами жесткой экономии, переросли в масштабные акции протеста с требованием отставки президента страны Ленина Морено.

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