Массовые протесты в Ираке: число жертв возросло до 74 человек

Еще более 3600 человек получили ранения

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani

В Ираке не прекращаются массовые протесты. Число погибших возросло до 74 человек, сообщает Xinhua со ссылкой на члена Независимой комиссии по правам человека Ирака Али аль-Баяти. Ранее мы писали о 70 жертвах.

По его словам, большинство смертей вызваны применением огнестрельного оружия охранниками штабов политических партий. Еще несколько человек задохнулись от слезоточивого газа.

Кроме того, во время беспорядков ранения получили более 3600 человек. Большинство раненых пострадали от газа, но их уже выписали из больниц.

Напомним, антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде мест, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

Также мы сообщали, что Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами".

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