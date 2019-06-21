Массовые протесты в Тбилиси: фоторепортаж

Президент Грузии прервала свой визит в Беларусь

















После массовых протестов в Тбилиси президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Беларусь и решила вернуться на родину.

"Президент Грузии едет в аэропорт, дано разрешение на вылет самолета", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что акция протеста у здания парламента в столице Грузии закончилась разгоном демонстрантов и оттеснением их от здания парламента. По данным грузинского Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек.

Полиция использовала против митингующих водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. Как сообщают грузинские СМИ, было задержано несколько десятков человек.

Демонстранты начали собираться у здания парламента на проспекте Руставели, требуя отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Позднее они предприняли попытку штурма здания. В конечном итоге полиция применила спецсредства для разгона митинга.

Ближе к полуночи начались небольшие стычки собравшихся с полицейскими, которые охраняли парадный вход в парламент. Позже столкновения приняли более масштабный характер. Спецназу пришлось несколько раз применить слезоточивый газ. В ход пошли и резиновые пули.

Митингующие попытались прорвать кордон спецназа и войти в парламент, в ход снова пошли резиновые пули и слезоточивый газ. В здании парламента в этот момент находились премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и глава МВД.

Дальше в ход пошли водометы. Собравшихся у парламента удалось разогнать, однако на проспекте Руставели оставались отдельные группы людей, которые отказывались расходиться и кидали в спецназ различные предметы. В ход пошли даже камни. Протестующие в Тбилиси возводят баррикады у здания филармонии.

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