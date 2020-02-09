Массовые столкновения в Казахстане: число погибших возросло

В связи с произошедшем в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации

Alikhan Sariyev/Tengrinews/Reuters

Число жертв массовых беспорядков и драк со стрельбой в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана возросло до десяти. Об этом сообщает телеканал Хабар 24.

По информации источника, накануне вечером в больнице умер мужчина 1995 года рождения. Позднее скончался еще один пострадавший.

В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, в больницах остаются несколько десятков раненых.

Напомним, что ранее мы сообщали о восьми погибших, также в результате массовых беспорядков пострадали 127 человек. Также отмечается, что с помощью санавиации шесть человек госпитализированы в клиники Алматы. Сто человек осмотрены и находятся на амбулаторном наблюдении. В результате поджогов были повреждены более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 машины.

По словам министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, вечером 7 февраля на окраине Масанчи вспыхнула групповая драка, участниками которой стали около 70 агрессивно настроенных жителей. При этом, как он уточнил, "одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее на видео, через мессенджеры и социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям", а это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки. В результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек.

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