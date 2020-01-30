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Мать больше месяца прожила в джунглях с тремя детьми: как она выжила

30 января, 05:39

Женщина выехала на природу с мужем, но из-за непогоды они разминулись

Фото: скриншот

Фото: скриншот

В Колумбии нашли живой женщину, которая прожила в недавно пережившем крупный пожар амазонском дождевом лесу дольше месяца.

Как сообщает De Telegraaf, в декабре 40-летняя Мария Перес выехала с мужем и детьми на рыбалку в лес. Мужчина отправился за покупками, когда внезапно началась сильный ливень.

Его жена взяла детей и отправилась на поиски супруга, но в результате пара разминулась. Потеряв ориентир, колумбийка и ее дети провели 34 дня в лесу, выживая, питаясь ягодами и дикими фруктами.

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В конце концов их нашло племя из Перу, которое опубликовало фото в Facebook – снимок увидел глава семейства и обратился к военным Колумбии и Перу.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Женщину с детьми госпитализировали с симптомами недоедания и травмами на ногах.

Ранее в этом месяце на Аляске спасли местного жителя, который 23 дня выживал в отдаленной местности при минусовых температурах без крыши над головой и средств связи. Из еды у него были только консервы с арахисовым маслом и бобами.

А прошлой осенью во Львовской области 86-летняя пенсионерка пошла за грибами и потерялась – ей пришлось двое суток блуждать по лесу без воды и пищи.

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Колумбия амазонка выживание джунгли

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