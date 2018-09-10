Мать президента Молдовы оказалась в операционной из-за ДТП

Несмотря на то что самому Игорю Додону госпитализация не понадобилась, его мать перенесла срочное хирургическое вмешательство

Несмотря на то, что лидер Молдовы Игорь Додон не стал акцентировать особое внимание на дорожной аварии, в которую попал он и его близкие по пути на общественное мероприятие, в результате случившегося пострадали и он, и члены его семьи.

В своем Facebook близкий соратник президента, член горсовета Кишинева от Партии социалистов Иван Чебан подтвердил слухи о том, что из-за ДТП сильно страдала мать главы государства.

"Президент избегал раскрывать детали последствий дорожно-транспортного происшествия, потому что не хотел делать акцент на своем состоянии, но я узнал, что все-таки был зарегистрирован ряд травм как у него – позвоночника, так и у его ребенка и матери, которая перенесла срочное хирургическое вмешательство", – пишет он.

Напомним, что ДТП происшествие произошло 9 сентября на трассе Кишинев – Калараш и в результате его три человека получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Напомним, что Додон назвал случившееся ДТП "странным", потому что грузовик, который въехал в его кортеж, врезал именно в президентское авто.

Как мы уже писали, что за три дня до случившегося в дорожную аварию также попал сам Чебан.

Также сообщалось о том, самому Додону после произошедшего госпитализация не понадобилась и он даже посетил мероприятие, приуроченное 20-летию Кагульско-Комратской епархии митрополии Молдовы.