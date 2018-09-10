Мать президента Молдовы оказалась в операционной из-за ДТП

Сегодня, 12:14

Несмотря на то что самому Игорю Додону госпитализация не понадобилась, его мать перенесла срочное хирургическое вмешательство

Фото: facebook.com/dodon.igor1
Фото: facebook.com/dodon.igor1

Несмотря на то, что лидер Молдовы Игорь Додон не стал акцентировать особое внимание на дорожной аварии, в которую попал он и его близкие по пути на общественное мероприятие, в результате случившегося пострадали и он, и члены его семьи.

В своем Facebook близкий соратник президента, член горсовета Кишинева от Партии социалистов Иван Чебан подтвердил слухи о том, что из-за ДТП сильно страдала мать главы государства.

"Президент избегал раскрывать детали последствий дорожно-транспортного происшествия, потому что не хотел делать акцент на своем состоянии, но я узнал, что все-таки был зарегистрирован ряд травм как у него – позвоночника, так и у его ребенка и матери, которая перенесла срочное хирургическое вмешательство", – пишет он.

Напомним, что ДТП происшествие произошло 9 сентября на трассе Кишинев – Калараш и в результате его три человека получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Напомним, что Додон назвал случившееся ДТП "странным", потому что грузовик, который въехал в его кортеж, врезал именно в президентское авто.

Как мы уже писали, что за три дня до случившегося в дорожную аварию также попал сам Чебан.

Также сообщалось о том, самому Додону после произошедшего госпитализация не понадобилась и он даже посетил мероприятие, приуроченное 20-летию Кагульско-Комратской епархии митрополии Молдовы.
авария, ДТП, Молдова, Додон
Источник:

"Сегодня"

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